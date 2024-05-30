نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميريام فارس تتصدر ترند جوجل.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة ميريام فارس على الأحداث التي تحدث في غزة من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام “ وتصدرت ترند "جوجل” بعد ذلك.

قالت ميريام فارس:'في التفاصيل، كتبت الفنانة ميريام فارس " خلّينا كلنا نوحّد صلواتنا ودعواتنا على روح الضحايا والأطفال الأبرياء، مثل ما هلق عم نعمل انا وجايدن".

وتابعت قائلة: "يا ربي بشي أعجوبة توقّف اللي عم بصير".

في التفاصيل، كتبت الفنانة ميريام فارس " خلّينا كلنا نوحّد صلواتنا ودعواتنا على روح الضحايا والأطفال الأبرياء، مثل ما هلق عم نعمل انا وجايدن".

وأضافت ميريام قائلةً "يا ربي بشي أعجوبة توقّف اللي عم بصير".

ونشرت ميريام فارس مجموعة صور وفيديو، تجمعها بأولادها أثناء احتفالهم بعيد أحد الشعانين، وكان هناك فيديو من ضمن المنشور التي نشرته ميريام فارس، متضمنا تعليمها لنجلها طقوس الصلاة في دينهم، مما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، علقت: هوشعنا الآتي بإسم الربّ.

ومن ناحية أخرى، طرحت ميريام فارس، الفترة الماضية أحدث أغانيها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان تزلزلها، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان يوسف الهماني، وتوزيع موسيقى حسام الدين، وميكس ماستر طيف عادل، كانت في شكل الفيديو كليب، من إخراجها، وتضمنت لقطات من حفلها ضمن موسم الجيمرز في السعودية.