فليذهب قتلة الأطفال إلى الجحيم.. كندة علوش تدعم أهل غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "إكس" تويتر سابقًا، تغريدة تعبر فيها عن استيائها من الظلم الذي يتعرض له أطفال فلسطين في رفح على يد الاحتلال الإسرائيلي.

منشور كندة علوش

وكتبت قائلة: "فليذهب قتلة الأطفال إلى الجحيم، سمعنا عن حروب كثيرة منذ بداية التاريخ ولكننا لم نسمع عن حرب ضد الأطفال".

وتابعت: "أما مجرمين هذا العصر فصبوا جام إجرامهم وبشاعتهم على ألطف مخلوقات الأرض".

واختتمت: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

مشاركة كندة علوش في مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي

عرض مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي والذي أقيم في الفترة من 20 - 26 مايو، فيلمين للفنانة كندة علوش من بطولتها، حصلت على عدة جوائز في كل المهرجانات التي شاركت فيها، وتشارك بهما خلال الفترة الحالية في "مهرجان سينماس للأفلام المستقلة" بأبو ظبي.

والفيلم الأول هو "باص 22"، وهو إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن للمخرجة ويندي بيدنارز، ويُعرض للمرة الأولى في الإمارات.

أما الفيلم الثاني فهو "نزوح"، من إنتاج المملكة المتحدة وسوريا وفرنسا للمخرجة سؤدد كعدان. ونالت عنه كندة جوائز عدة.

والفيلم من إخراج ويندي بيدنارز، وهو أول فيلم من إنتاج منصة OSN الشهيرة والتي بُثّ عليها أخيرًا، كما بدأ عرضه التجاري في دور السينما في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وسينطلق قريبًا في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة.

أما في فيلم "نزوح" فتقدم كندة علوش دور والدة "زينة" البالغة من العمر 14 سنة، التي عندما ينهدم سقف غرفتها بصاروخ خلال الحرب السورية، تضطر إلى النوم لأول مرة تحت النجوم وتكوين صداقات مع "عامر" الصبي في المنزل المجاور، وفيلم نزوح، إنتاج المملكة المتحدة وسوريا وفرنسا للمخرجة سؤدد كعدان.

آخر أعمال كندة علوش



يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "Yellow Bus"، وهو فيلم درامي عُرض في 2023، من بطولة كندة علوش، تانيشثا شاترجي، سام عقل، منصور الفيلي، فرانشيسكا بيزاري، تانيشثا شاترجي، ﺗﺄﻟﻴﻒ وإخراج ويندي بيدنارز، ومن إنتاج ناديا عليوات.