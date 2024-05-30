نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي نور الشريف: سعيدة بتكريم والدي وذكر إسمه حتى الآن في المهرجانات الفنية (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مساء أول أمس مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي عدد من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم الفنان القدير الراحل نور الشريف وتسلمت عنه نجلته الفنانة مي نور الشريف.

الفنانة مى نور الشريف ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أعربت الفنانة مي نور الشريف في تصريحات خاصة للفجر الفنى عن سعادتها بتكريم والدها من مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي، وإنها كانت ليلة مميزة بتواجد أصدقاء كثيرين من أصدقاء والدها.

مؤكدة أنها تحب اللون الأسود وليس ظهورها به في التكريم دليل على الحزن أو تجديده.

و أشارت أن من أحب الأعمال المقربة لها من أعمال والدها فيلم “ أصدقاء الشيطان”