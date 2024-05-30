نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "مساجد آل البيت" بقبة الغوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش في إقامة سلسلة من الندوات الفكرية للاحتفاء بالسادة ال بيت النبوة بعنوان “مساجد آل البيت” ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز الثوابت الدينية.



مساجد آل البيت

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر، أولى سلسلة هذه الندوات ندوة "مسجد السيدة فاطمة النبوية - أم اليتامى"، وذلك في السادسة مساء الخميس (٣٠ مايو) بقاعة الخانقاه بقبة الغوري.



تستعرض الكاتبة والباحثة ندى زين الدين مؤسسة جروب "تعالوا نعرف مصر" على الفيسبوك) مسارات السادة آل البيت في مصر منذ وصولهم وحتى وفاتهم، كما تلقي الضوء حول الفرق بين الضريح والمقام، أيضا تتناول الباحثة قصة السيدة فاطمة النبوية وسبب تسميتها بأم اليتامى.



كما يقدم الشيخ سعيد الرفاعي، شيخ ومقرأ مسجد السلطان حسن، بعض من التواشيح الدينية٠



مجلس الصلاة على النبي

كما يلي الندوة، وفي الثامنة مساء اليوم الخميس، ليلة جديدة من ليالي "مجلس الصلاة على النبي" الذي يقدمه الشيخ حسين بيومي.

