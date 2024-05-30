نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمازون تعلن عن ضم شخصية طال انتظارها للموسم الثاني من The Rings of Power في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت شركة أمازون المنتجة لمسلسل Lord of the Rings: The Rings of Power، عن ظهور شخصية محببة لقراء الروايات الأصلية لعالم ملك الخواتم، لم يسبق لها الظهور ضمن أحداث الثلاثية الأصلية.

ووفق ديد لاين، هذه الشخصية هي Tom Bombadil ويجسدها روي كينر، ضمن أحداث الموسم الثاني المرتقب من المسلسل.

تنبؤات بالنجاح

عبر نجم سلسلة أفلام ملك الخواتم الأصلية ايليجاه وودز، عن تفاؤله بالمشاريع السينمائية الجديدة التي يتم التخطيط لها، وتشتق من عالم أفلام LOTR.

ووفق ديد لاين، يتم العمل حاليًا على مشاريع لمجموعة أفلام سينمائية، لم يتحدد ما ان كانت ستشهد إعادة صناعة بالكامل لأفلام ملك الخواتم، أو ستكون مكملة للسلسلة الأصلية.

هذه الخطط تأتي بعد نجاح عرض الموسم الأول من العمل التليفزيوني المشتق من عالم الخواتم، وطرح بعنوان خواتم القوة.

مسلسلات قادمة

وضمن أحدث اخبار هوليوود، أنه يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الأصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.