نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة منفلوط تعرض "المهرج" ضمن مسرح قصور الثقافة بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، العرض المسرحي "المهرج"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي المهرج

أحداث العرض مستوحاة من نص "المهرج" للكاتب السوري محمد الماغوط، ويصور الأحداث الواقعة بالمجتمعات العربية وما تشهده الدولة الفلسطينية حاليا من قمع وصراعات، من خلال شخصية "صقر قريش" الذي يعود بعد غياب إلى أرض الوطن ليجد أن البلاد تعاني من تمزق وضياع، والأمل في التوجه إلى "مصر" الحصن الحصين للبلاد العربية.

صناع المهرج

"المهرج" لفرقة بيت منفلوط المسرحية، دراماتورج وإخراج محمد هناء الدين، ديكور أيمن الهلالي، أشعار محمد جابر، ألحان طلعت بكري، استعراضات حسن بداري، مساعد مخرج وائل علم الدين. تمثيل: حمادة مبارك، إسلام عادل، نيڤين المرسي، محمود تواب، حمدي خالد، محمد مؤمن، هشام أحمد، علي الشوربجي، يوسف محسن، سمر جلال، رحاب النمر، ملك حسن، محمد حسن.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، وإكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ونخبة من الأدباء والمبدعين.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي، وتختتم الفعاليات اليوم الأربعاء مع مسرحية "الطوق والإسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار، إخراج عماد عيد.

