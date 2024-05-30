جيرمي رينر يعلن استعداده للعودة لأفلام "مهمة مستحيلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم جيرمي رينر على إنه منفتح للعودة من جديد للمشاركة في بطولة فيلم مهمة مستحيلة، بعد غياب عن طويل عن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، جاءت تصريحات رينر، خلال حوار جديد له تحدث خلاله عن أحدث مشروعاته السينمائية.

رسالة مؤثرة

ذلك بعد أن شارك النجم جيرمي رينر متابعيه صورة مؤثرة جمعته بابنته البالغة من العمر 10 سنوات، ووجه من خلالها رسالة مؤثرة لابنته بمناسبة بداية العام.

ونقلت ديلي ميل الصورة، التي كتب معها رينر كلمات مؤثرة، كشف من خلالها أن السبب الرئيسي الذي كان يدفعه دائمًا للتعافي من الحادثة التي تعرض لها هي ابنته أفا نفسها.

عودة قريبة

وكان قد لمح النجم جيرمي رينر بأن عودته للتمثيل قريبة، بعد قضائه فترة طويلة في مرحلة من التعافي بسبب الحادثة المأساوية التي تعرض لها هذا العام.

ووفق ديلي ميل، قام رينر بنشر صورة ترويجية من مسلسله الناجح Mayor of Kingstown، يلمح من خلالها بعودته لموسم جديد من العمل.

وقام النجمة جيرمي رينر بالإعلان عن مشروع فني جديد له، عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، يعلن من خلاله عن عودة قريبته له في مجال صناعة الترفيه.