نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حمو بيكا يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا تريند محرك البحث على “جوجل”، وذلك بعد رده على الهجوم والتنمر الذي تعرض له بسبب صورته في المصيف، التي كشفت عن وزنه الزائد.

منشور حمو بيكا

حيث قام حمو بيكا بنشر الصورة التي تسببت في تعرضه للانتقادات من قبل الجمهور، وعلق عليها قائلًا:" هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع أصحابه، ليه التريقة على بطني وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده".

وأضاف:" ليه التنمر على شكلى، يارب اللى يتنمر عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللى عندي".

تصريحات حمو بيكا

وفي سياق آخر، كان آخر ظهور لحمو بيكا في إحدى البرامج الفنية،التي تعرض عبر قناة "المشهد"، وتحدث خلال اللقاء عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة به.

وقال:": "قضيت ليلة في الحبس في يناير، ومحدش كبير على الحبس، ودي مفيهاش فنان، حصل مشكلة والحمدلله اتحلت، ومكنتش طرف فيها، أصلا ماليش إني أروح، مش ظلم بس اسمي لما اتحط كان لازم أروح، ومشيت في نفس اليوم".

وعن ظهوره مع رامز في رمضان الماضي قال:" أحب الظهور في برامج رامز جلال، وأعلم أن رامز بيحبني، ويطلب دوما وجودي في برنامجه حتى لو المنتج رفض، وأنا لا أعرف بتفاصيل المقلب، ولكني على علم من البداية أنه مقلب".

كما تحدث خلال اللقاء عن علاقته بحسن شاكوش وعمر كمال وقال:" أنا وعمر كمال وحسن شاكوش أصحاب واسمنا فريق الرعب، ونختلف كثيرا لكن هذا ليس قطيعة أو شجار".

آخر أعمال حمو بيكا

والجدير بالذكر آخر أعمال حمو بيكا أغنية "أنا في البلد دي عظمة" بمشاركة حسن شاكوش وعمر كمال وتسببت الأغنية فى جدل على السوشيال ميديا بسبب ظهور كل منهم بسيارته الفاخرة والتى يتخطى سعرها 7 مليون جنيه، ومازالت الأغنية متصدرة تريند يوتيوب.

ويقول مقطع من الأغنية:" الشماتين مستغربين اني بخير لسة، من الحب اوعي بس فرجوعي، اندهشوا من الصدمة، اسند بلد ولا 100 بلد يا زميلي تسندني، أخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني، رب العباد جالي في الميعاد أو اني ويساعدني، وعشان ضميري وراني خيري وبفضله زودني، قلبي اللي كان طيب زمان أصبح خلاص جاحد، في شدتي فين صحبتي مالقيتش ولا واحد، أنا مش هكون طيب حنون على الكل الجاحد.