نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داكوتا جونسون وحيدة في موقع تصوير The Materialists في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة داكوتا جونسون تصوير مشاهد أحدث أفلامها السينمائية، من إنتاج شركة A24، في شوارع مدينة نيويورك.

وكان أحدث ظهور لها خلال تصوير الفيلم، وحيدة في أحد مواقع التصوير الخارجي بالمدينة.

بدأت النجمة داكوتا جونسون، تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان The Materialists في مدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهر بها النجم كريس إيفانس، الذي يشارك في بطولته.

وكانت قد وقعت مارجرت جويلي على عقد المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد يضم مجموعة مميزة من نجوم السينما في هوليوود.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد، هو مشروع حديث للمخرج الكبير ايثان كوين، ويطرح في إطار الكوميديا السوداء.

وسيكون النجم كريس إيفانس مفاجأة الفيلم الجديد، الذي يطرح بعنوان Honey Don't، ويشارك في بطولته اوبري بلازا.

شهرة طاغية

والنجم كريس إيفانس يعتبر من أكبر نجوم هوليوود على الإطلاق، بفضل تجسيده لشخصية كابتن أمريكا على مدار ما يزيد عن 10 سنوات ضمن عالم مارفل السينمائي.

هذه الشهرة، اكتسبها إيفانس بفضل أدائه الاستثنائي في تجسيد هذه الشخصية الاستثنائية بمشاركة مجموعة من كبار النجوم الذين جسدوا شخصيات مارفل في عالم مارفل السينمائي.

وبعد ختام رحلة ايفانس مع عالم مارفل، كان له مشاركة مميزة في بطولة فيلم رسوم متحركة جديدة من انتاج شركة ديزني، هو فيلم رسوم متحركة مخصص لسرد قصة شخصية "باظ لايت يير"، المستوحاة من عالم أفلام "توي ستوري".

عودة محتملة

وفي المستقبل تخطط ستديوهات مارفل لمشاريع سينمائية عملاقة، قد تشهد عودة أبرز نجوم عالم مارفل على الإطلاق، من ضمن هذه المشاريع فيلم avengers secret war.

هذا الفيلم ترددت شائعات حول أنه قد يشهد مشاركة فنانين مثل روبيرت داوني جونيور وهيو جاكمان وتوبي مجاوير، الذين سيستعيدون جميعًا أدوارهم السابقة في أحداث الفيلم.

وحددت ستديوهات مارفل موعدًا لطرح الفيلم، في عام 2026 ضمن أعمال المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، والتي تبدأ مع عام 2025.