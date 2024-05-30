عن أسطورة مصرية قديمة.. مسرح ثقافة أسيوط يشهد عرض "مراكب الشمس"

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة موط العرض المسرحي "مراكب الشمس"، على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي مراكب الشمس

تدور أحداث العرض في إطار تشويقي يجمع بين الفانتازيا والأحداث الواقعية، ويناقش عددا من القضايا المجتمعية من خلال أسطورة مصرية قديمة تتناول الأذى والدمار الذي ألحقته المعبودة "حتحور" بالأرض، بعد أن سلطها "رع" معبود الشمس على البشر الذين سخروا منه نظرًا لما أصابه من ضعف ووهن.

تم معالجة النص بما يتناسب مع الواقع الحالي لتوضيح مدى طغيان قوى الشر، لتؤكد رسالته في النهاية على ضرورة توحيد صفوف الأمة العربية لمواجهة الظلم.

صناع العرض المسرحي

"مراكب الشمس" تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج أشرف النوبي، أشعار محمد أبو زيد، موسيقى وألحان حسام حسني، تعبير حركي مصطفى أمين، ديكور وأزياء ناصر عبد الحافظ، مخرج منفذ محسن سعيد. أداء تمثيلي: محسن سعيد، هالة الحسيني، ماجد عبد الوهاب، ممدوح دياب، محمد رشاد، أحمد محمود، سمير أحمد، هيثم محمود، مهند بحيري، سمر محمود، ريناد طارق، لمار طارق، سمر محمود، أحمد عبد العزيز، أحمد هاني، أحمد سعيد، محمد منصور، أيمن عبد السلام.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة الوادي الجديد.

لجنة التحكيم

وتم تقديمه أمام لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، وإكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، بحضور ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، ولفيف من الأدباء والمبدعين.

