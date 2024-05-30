نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل زفاف الفنانة ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الفنانة ياسمين رئيس بحفل زفافها على رجل الأعمال عبدالعزيز في القلعة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وقد تصدرت ياسمين التريند خلال الأيام الماضية بعد أن قامت عمل حفل حناة بحضور صديقاتها من الوسط الفني والتي كان أبرزهم صبا مبارك ودينا الشربيني.

من هو زوج ياسمين رئيس الجديد؟

ويبحث الكثيرين من الجمهور عن هوية زوج ياسمين رئيس الجديد، فهو رجل أعمال شهير يعمل في استكشاف الموارد المعدنية واستخراجها وإعادة تدوير النفايات الصلبة، ومستقل بذاته، وأيضًا المدير المالي لشركة البنيان العربي، ويهتم كثيرًا بالرياضة والجيم، والصيد أحيانًا.

وهذه ليست الزيجة الأولى لـ ياسمين رئيس فسبق وسبق وتزوجت من المخرج هادي الباجوري، ووقع الانفصال بينهما منذ عامين في 22 فبراير عام 2022، وذلك بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات.

آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مشاركتها في الموسم الرمضاني لعام 2024 بمسلسل جودر، حيث تناول العمل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حياة تاجر أنجب 3 أولاد هم سالم، وسليم وجودر، وتعقدت حياة الابن الأخير جودر، وأصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

وجدير بالذكر أن تنتظر ياسمين رئيس عرض أحدث أعمالها في السينما بعنوان الفستان الأبيض، والعمل تأليف وإخراج جيلان عوف، ويشارك فيه كل من أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، ميمي جمال وغيرهم من الفنانين.