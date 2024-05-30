فيلم Bad Boys يعود بسينما هوليوود للصين بعد غياب

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت بقوة الحملة الترويجية للفيلم الجديد Bad Boys: Ride Or Die عبر مجموعة من العروض الخاصة الضخمة.

ووفق ديد لاين، الفيلم من المقرر أن يتم طرحه للعرض في الصين برغم ما بين الولايات المتحدة والصين من خلافات، وذلك بحلول يونيو المقبل.

فيلم Bad Boys

وانطلقت الحملة الترويجية الضخمة للجزء الرابع المنتظر من فيلم Bad Boys، من بطولة النجم ويل سميث والنجم مارتن لورانس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للعرض الخاص الأول الذي أقيم للفيلم في برلين، ضمن مجموعة عروض خاصة ستقام للفيلم في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

إضافات لفريق العمل

و تقرر رسميا ضم الممثل "إريك دان" لفريق عمل الجزء الرابع المعلن عنه لسلسلة أفلام ‘BAD BOYS ، لويل سميث ومارتن لورانس.

ووفق "ديد لاين"، مشاركة أريك دان في بطولة الفيلم، سيكون بتجسيده لشخصية الشر الرئيسية ضمن الأحداث، على أن يتم الكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا.

عودة ويل سميث

وبجانب العمل على جزء رابع من bad boys، تأكد رسميًا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، الجزء الثاني من الفيلم، سيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، أبرزهم هو الممثل الكبير مايكل بي جوردان.