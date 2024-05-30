خلال لقاء عن "المكان السينمائي" كايرو فيلم فاكتوري تحتفل بـ "تقديرية" أنسي أبو سيف

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت "كايرو فيلم فاكتوري" مساء الأربعاء 29 مايو مهندس المناظر القدير أنسي أبو سيف في لقاء بعنوان "المكان السينمائي".

حضر اللقاء مجموعة كبيرة من صناع الأفلام ومصممي المناظر والفنانين البصريين الذين احتفلوا بحصول أبو سيف على جائزة الدولة التقديرية.

أدار اللقاء الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم، الذي وصف أبو سيف بأنه قامة كبيرة من أساسيات السينما المصرية والعربية لأكثر من خمسين عامًا تمثل أكثر من نصف تاريخ السينما المصرية، مشيرًا إلى عمله مع كبار أهم المخرجين المصريين، وكذلك مع العديد من المخرجين في تجاربهم الأولى.

أنسي أبو سيف يكشف عن بداية دخوله للفن

تحدث أبو سيف خلال اللقاء عن بداياته في الارتباط بعالم الفن من خلال الرسم والاهتمام بالعمارة والتحاقه بكلية الفنون الجميلة، مشيرًا إلى أن اهتمامه بالعمارة ومعرفته أن مهندس المناظر السينمائي هو المسؤول عن خلق أو إعادة خلق المكان على الشاشة هو ما جذبه لترك كلية الفنون والانتقال للدراسة في المعهد العالي للسينما. كما تحدث أبو سيف عن تجاربه السينمائية في مجموعة من أبرز الأفلام التي شارك في تصميم المناظر بها مشيرًا إلى أن الفترة الحالية من تاريخ السينما والدراما المصرية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالصورة السينمائية لأن الأجيال الجديدة تتمتع بخبرات بصرية واسعة بسبب إتاحة وتنوع المعلومات وفرص الثقافة البصرية بشكل كبير بالمقارنة بالماضي.

وأضاف أن على مهندس المناظر السينمائي أن يهتم بشكل أساسي بدراسة تاريخ العمارة وعلاقة البناء المعماري بالبشر لأن ذلك هو ما يساهم في تعميق وعيه بكيفية التعبير الدرامي من خلال أدواته عن العلاقات بين البشر والمكان داخل الصورة السينمائية، وليس فقط معرفة شكل المكان في حقبة تاريخية معينة.

المخرجة ناهد نصر



ومن جهتها قالت المخرجة ناهد نصر مؤسسة "كايرو فيلم فاكتوري" أن استضافة شخصية بارزة في مجال تصميم المناظر السينمائية مثل أنسي أبو سيف يتمتع بخبرة كبيرة وتجربة ثرية في مجاله، أضاف الكثير لضيوف اللقاء من صناع الأفلام. مشيرة إلى أن اللقاء كان أيضًا فرصة للإحتفال بحصوله المستحق على جائزة الدولة التقديرية وسط عدد كبير من طلابه ومحبيه من صناع الأفلام.

وأضافت أن أحد أهداف كايرو فيلم فاكتوري هو مشاركة الحلول والخبرات العملية القابلة للتنفيذ بين صناع الأفلام في مختلف مراحل صناعة الفيلم، وأن سلسلة اللقاءات الشهرية التي تجمع بين صناع الأفلام المحترفين والجدد هي جزء من أنشطة كايرو فيلم فاكتوري لتحقيق هذا الهدف.

معلومات عن أنسي أبو سيف



يذكر أن أنسي أبو سيف حصل على أرفع الجوائز في مجاله ومن بينها جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي عام ٢٠٢٠، وصولًا إلى جائزة الدولة التقديرية.

وعمل أبو سيف مع أبرز المخرجين في السينما المصرية في أجيال مختلفة بداية من شادي عبد السلام، وتوفيق صالح وهنري بركات وصلاح أبو سيف، مرورًا بيوسف شاهين ومحمد خان وخيري بشارة، وداوود عبد السيد ورأفت الميهي وسمير سيف ورضوان الكاشف ويسري نصر الله ومروان حامد وشريف عرفة، وأحمد ماهر، وغيرهم. بينما لا يزال يواصل خوض مغامرات سينمائية فريدة مع مخرجين في أفلامهم الأولى، وفي الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى إسهاماته المتميزة في المسلسلات.