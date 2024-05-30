نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل Ted Lasso يتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة على أبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "تيد لاسو" قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة عبر منصة أبل، حسب إحصائية جديدة أعلنت عنها ديلي ميل.

ووفق الصحيفة المسلسل جاءت ضمن قائمة من المسلسلات المفضلة لدى رواد منصة البث الرقمي الشهيرة.

نجاح كبير

نجح مسلسل Ted Lasso للنجم الكوميدي جون سيديكس، أن يحقق أعلى نسبة مشهدة لمسلسل اصلي في التليفزيون الأمريكي ضمن خدمات البث الرقمي لعام 2023.

ووفق ديد لاين، المسلسل الكوميدي حقق هذا النجاح بفضل محتوى الموسم الثالث منه الذي طرح من إنتاج منصة البث الرقمي لشركة أبل بلص.

ومسلسل "تيد لاسو"، كان من أنجح المسلسلات الدرامية التي عرضت خلال السنوات الماضية، وقد قدم موسمين سابقين من هذه المسلسل، تم عرضها عبر منصة "أبل" للبث الرقمي.

تفاصيل عن المسلسل

المسلسل من بطولة جيسون سوديكس، الذي يجسد شخصية المدرب تيد لاسو، وهو مدرب كرة قدم أمريكية، يجد فرصة مثيرة للجدل لتدريب فريق كرة قدم حقيقي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون علم منه بتدريب كرة القدم ودون امتلاكه لأي خبرات سابقة في هذا المجال.

ويشارك في بطولة المسلسل هانا أودينجهام التي تجسد شخصية ريبيكا، وبريج جولدستاين الذي يجسد شخصية روي، ووجونوتيمبل، التي تجسد شخصية كيلي جونز، وكيلي هازل، التي تجسد شخصية بيكس، وبريندان هانت الذي يجسد شخصية المدرب المساعد بيرد، وفيل دونستر الذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم بالفريق باسم جيمي تارت.