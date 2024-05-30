نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم Stranger Things يكشف عن حقائق صادمة تخص معجبي المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الممثل الشاب جاتن ماتارازو عن مفاجأة صادمة من تفاعل المعجبين معه خلال سنوات مشاركته في بطولة مسلسل Stranger Things.

ووفق ديد لاين، قال جاتن أن معجبة في سن الـ 40 سبق واعترفت له باعجابها به منذ أن كان في سن الـ 13.

ذلك بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Stranger Things صورة رسمية يعلن منها انطلاق إنتاج الموسم الخامس والأخير رسميًا.

ونقلت ديلي ميل، الصور التي تداولها نجوم المسلسل، معلنين من خلالها انطلاق الانتاج والتصوير بعد تأجيل استمر لعام كامل بسبب أزمة اضرابات هوليوود.

وسبق أن كشفت تسريبات عن عودة العمل رسميًا لتصوير مشاهد الموسم الخامس الختامي من مسلسل Stranger Things، بعد تسريب لقطات من موقع التصوير.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، يتضح أنها من مدينة هوكنز، الموقع الذي يشهد الأحداث بالمسلسل، وهو أحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة أطلنطا بولاية جورجيا.

تأثير أزمة التأجيل

وعاد المنتج والمخرج شون ليفي إلى الواجهة ليناقش تأجيل عرض الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things وكذلك التحديات التي تطرأ بسبب تقدم أبطال المسلسل في العمر.

وفقًا لموقع "ديد لاين"، أكد ليفي أنه لن يعتمد على التكنولوجيا الذكية للحد من آثار تقدم العمر على مظهر أبطال المسلسل الشباب. سابقًا، أكد أن استخدام مهارات المكياج سيكون كافيًا للتعامل مع هذه القضية.

في حديثه حول الموسم الختامي، شدد المخرج والمنتج المنفذ للمسلسل على أنه لا يولي أي اهتمام خاص لهذا الأمر.

وأشار إلى أن فنون المكياج تمكن من تعديل مظهر الأبطال بشكل يتناسب مع الأعمار المستهدفة، مما يوضح استعداده للتعامل مع تحديات تقدم العمر بطرق فنية دون الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.

موسم ختامي

من ناحية أخرى، تحدثت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون عن مسارها الفني وشهرتها المتزايدة بفضل مشاركتها في مسلسل Stranger Things الذي تنتجه Netflix كجزء من مشاريعها الأصلية.

وأكدت مايلي أنها مستعدة الآن لوداع هذا العمل نهائيًا والبحث عن فرص لتقديم أعمال سينمائية تعبّر عن شخصيتها بشكل أكبر.