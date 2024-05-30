نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة بالمتحف المصري وورش متنوعة للأطفال ضمن فعاليات أتوبيس الفن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم أتوبيس الفن الجميل، اليوم الأربعاء، جولة تثقيفية للأطفال لزيارة المتحف المصري، ضمن النشاط الصيفي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

جولة تثقيفية للأطفال لزيارة المتحف المصري

تضمنت الجولة التعرف على أهم القاعات بالمتحف، وعلى معروضاته المتنوعة بين النحت والرسم والتصوير والحلي والنسيج ومخطوطات البردي، حيث استمتع الأطفال بمشاهدتها والتعرف على تاريخ الأسر المصرية القديمة وأهم خصائص الفنون البصرية في الحضارة المصرية القديمة.

ورشة فنية

واختتمت الجولة بورشة فنية لرسم لوحة مستوحاة من طبيعة المكان مع مراعاة التناغم اللوني باستخدام ألوان أويل باستيل على الكانسون قدمها الفنان مصطفى إسماعيل.

هذا ويستقبل متحف المركبات الملكية جولة أخرى اليوم الخميس بالتعاون مع جمعية تكاتف للأيتام، وتتضمن الجولة ورشة حكي حول تاريخ المركبات وتطورها، وورشة فنون تشكيلية.

من ناحية أخرى أقام قصر 25 يناير عددًا من الورش الفنية لأطفال روضة الإيمان، قدمها فنانو القصر وتضمنت ورشة عمل مجسمات وتيجان بورق الفوم.

الأنشطة تقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تتضمن المشاركة في مهرجان الطبول وإقامة أول معرض كتاب بالشلاتين وعروض مهرجان نوادي المسرح والموسم المسرحي بجميع المحافظات وغيرها من الفعاليات.

