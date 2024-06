نيكولاس جاليتزين يجسد شخصية He-Man في فيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الإعلان رسميًا عن اختيار الفنان الشاب نيكولاس جاليتزين ليجسد بطولة شخصية الرسوم المتحركة من الثمانينات باسم He-Man ضمن فيلم Masters of the Universe.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيطرح ضمن الأعمال السينمائية، التي يتم طرحها كنسخة حية مقتبسة من عالم رسوم متحركة شهير.

آنا هاثوي

وإلى جانب نيكولاس، سبق وحضرت النجمة آنا هاثوي للعرض الخاص لفيلمهما الرومانسي الجديد The Idea of You بإطلالة حمراء مميزة لفتت لها الأنظار.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي تم تنظيمه ضمن سلسلة من الحملات الترويجية للفيلم الجديد.

وكانت قد أعلنت النجمة آنا هاثوي عن احتمالية طرح جزء ثالث من فيلمها الرومانسي الناجح Princess Diaries، الذي كان من أسباب تحقيقها لشهرة واسعة في هوليوود.

ووفق ديد لاين، قالت هاثوي أن ظهور النص المناسب سيكون عامل الحسم في هذا الشأن، مع عودة نجوم السلسلة الأصليين.

وكانت قد كشف النجمة الحاصلة على الأوسكار آنا هاثوي عن حقائق مثيرة، تتعلق بأول دور بارز تجسده في السينما ضمن أحداث فيلم Princess Diaries.

ووفق ديلي ميل، اعترفت آنا أنها احتاجت لإجراء ما يصل لعشرات الاختبارات أمام الكاميرا من محاولات تقبيل فنانين مرشحين لدور البطولة معها، للحصول في النهاية على الممثل الذي يجمعها به الكيمياء المناسبة أمام الكاميرات.

ومؤخرًا طرح الإعلان التروجي الأول للفيلم الجديد للنجمة آنا هاثواي، الذي يطرح بعنوان Eileen وتدور أحداثه في إطار من التشويق النفسي.

ونقلت ديلي ميل الإعلان التشويقي للفيلم الجديد، الذي تظهر به آنا في اطلالة تخفي ملامحها، ويشارك في بطولة توماسين مكنزي وشي وايهمان ومارلين ايرلاند واون تيجو.

عودة للغناء

و تستعيد النجمة آنا هاثوي، ذكرياتها مع الغناء من جديد، من خلال مشروع سينمائي مرتقب، ستقدم به أداء غنائي تشارك في بطولته ميكيلا كويل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذا الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Mother Mary، وستشارك به آنا هاثوي في أداء غنائي على غرار أعمال سابقة شاركت بها.

غياب 11 عامًا

وتقول الصحيفة البريطانية، أن عودة آنا هاثوي للغناء في هذا الفيلم الجديد، سيشهد عودتها لتقديم أداء غنائي في عمل سينمائي بعد مرور 11 عام على المرة الأخيرة التي تقوم بها بذلك.

كانت آخر تجربة لآنا هاثوي في تقديم اداء غنائي في عمل سينمائي، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم البؤساء الذي حصدت عنه جائزة الأوسكار.