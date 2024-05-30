حسين زين للإعلاميين في عيدهم الـ90: أهنئكم بعيدكم متمنيًا لكم مزيدًا من النجاح والتقدّم

القاهرة - محمد ابراهيم - وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة لكافة الإعلاميين؛ بمناسبة عيدهم الـ90، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدّم، ومواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

وقال حسين زين: "تسعون عامًا مرّت على انطلاق الإذاعة المصرية العريقة، وبدء مسيرة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميّز، وحافلة بإنجازات صنعت تراثًا ثقافيًا وفنيًا فريدًا من نوعه، شكل ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي، تراثًا ثقافيًا صنعته أجيال عملاقة، ورواد العمل الإذاعي، الذين قدّموا إعلامًا هادفًا، ورسالة إعلامية جادة، شكّلت وجدان وفكر المواطن، وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري، وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية، من خلال شبكاتها المتعددة، ولاتزال الإذاعة تحتفظ بمكانتها وتأثيرها، ولها جمهورها الكبير من مختلف شرائح المجتمع، لما تقدّمه من إعلام وطني هادف حقيقي.

وأضاف: “نقول لأبناء الوطنية للإعلام في عيدهم، إن الأجيال التي سبقتكم من رواد وعمالقة الإعلام، صنعت إعلامًا مهنيًا صادقًا، مُتسلّحين بالعلم وبالتكنولوجيا، وملتزمين، بمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامي، هدفهم تثقيف وتوعية المواطن، وكان لهم دورٌ بالغ الأهمية في بناء الشخصية المصرية، ومساندة خطط التنمية، والدفاع عن قضايا الوطن”.

وأكد أن أبناء الإعلام الوطني، لا يزالون على الدرب ماضين، موجّهًا لهم التقدير والدعم، لمواصلة دورهم الوطني، بتقديم المساندة الإعلامية للجمهورية الجديدة، التي تشهد تنمية حقيقة بكافة المجالات، وإنجازات غير مسبوقة، في ظل تحديات جسام، وانحيازهم دائمًا لقضايا الوطن والمواطن، بتقديم رسالة إعلامية توعوية، بحرية مسؤولة، تحافظ على قيم ومبادئ المجتمع، وثوابت الدولة الوطنية، وتحافظ على أمنها القومي.

وشدد “زين” على امتلاك الهيئة الوطنية للإعلام، الكوادر المهنية المتميّزة، التي تدرك جيدًا قيمة مهنة الإعلام، وأمانة الكلمة، ولديهم القدرة على مواكبة التطوّرات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال، والتعامل مع الوسائط الجديدة، خاصة التي تُطلق الشائعات والأكاذيب، والعمل على مجابهتها، وكشف زيفها.