هيو جاكمان يعترف بفضل رايان راينولدز في تجاوزه لأزمة الطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الحملة الترويجية الموسعة للفيلم المرتقب للنجم رايان راينولدز، تحدث هيو جاكمان عن أن راينولدز كان أكثر من كان إلى جانبه في دعمه بعد انفصاله عن زوجته ديبورا لي فرنس.

ووفق ديلي ميل، التصريحات جاءت ضمن حوار جديد أجراه الثنائي، للترويج لفيلم "ديدبول" القادم.

وفي انطلاقة الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم الجديد، أفصح النجم الكبير هيو جاكمان عن أنه التزم بعقده للظهور من جديد في شخصية وولفرين بفيلم Deadpool & Wolverine، دون علم مدير اعماله.

ووفق ديد لاين، تصريحات جاكمان تأتي قبل بضعة أسابيع من الطرح الرسمي للفيلم في صالات العرض السينمائية.

فيلم ديدبول

أيضًا كانت قد انطلقت الحملة الترويجية الموسعة لفيلم ديدبول الجديد، بإجراء النجم رايان راينولدز لمجموعة من اللقائات الصحفية مع عدد من الصحف.

ووفق ديلي ميل، أدلى راينولدز بتصريحات مثيرة عن الفيلم الجديد، قال خلالها عن أن اكثر ما تسبب في صدمته موافقة ديزني على طرح الفيلم للكبار فقط.

وكان قد حضر النجم رايان راينولدز للعرض الخاص لفيلمه الجديد if بمدينة نيويورك، الذي شهد احتفالية ضخمة للطرح، بحضور فنانين من كبار نجوم هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور راينولدز للعرض، وحيدًا دون ظهور لزوجته النجمة بليك ليفلي.

دعم نجوم هوليوود

و حرص النجم مات ديمون على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي والفانتازي الجديد IF، الذي أقيم عرضه الخاص بمدينة نيويورك.

ونقلت "ديلي ميل، لقطات من حضور ديمون للعرض الخاص برفقة زوجته لوسيانا باروس، كدعم لأبطال الفيلم من أصدقائه المقربين من نجوم هوليوود.

بالإضافة للنجم برادلي كوبر الذي حرص على الحضور برفقة ابنته للعرض، وجون كرازينسكي.

تفاصيل عن الفيلم

وIF هو فيلم كوميدي خيالي أمريكي، يضم رسوم متحركة من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكي.

ويضم الفيلم طاقم عمل مميز في أدوار البطولة يشمل كايلي فليمنج، ورايان رينولدز، وكراسنسكي، وفيونا شو، وألان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبي والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.