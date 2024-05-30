نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة حسن حسني.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس 30 مايو ذكرى وفاة الفنان الراحل حسن حسني، الذي اتسم بالتميز والإبداع، واستطاع أن يجمع بين الكوميديا والتراجيديا وبرع فى أدوار الشر، ولقب بجوكر الكوميديا، واشتهر بحب الجمهور له في الوطن العربي، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز محطاته الفنية.



مولد ونشأة حسن حسني

ولد الفنان حسن حسني عام 1936 بحي القلعة، أعرق أحياء القاهرة التاريخية، حصل على التوجيهية عام 1959، عشق التمثيل وقدم دور أنطونيو على مسرح مدرسة الخديوية وهو طالب، رحلت والدته وهو في السادسة من عمره فعاش حياة اليتم، وبدأ الفنان حسن حسني مشواره الفني فى الستينيات في المسرح العسكري، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي والحديث.



أبرز أعماله المسرحية



نجح حسن حسني في خطف قلوب الجماهير من خلال أعماله المسرحية أبرزها، “اعقل يا مجنون” مع محمد نجم، و“على الرصيف” مع سهير البابلى، و“عفروتو” مع محمد هنيدى، و“حزمني يا” مع فيفي عبده، كما قدم مسرحيات: جوز ولوز، قشطة وعسل، سيارة الهانم، أنا وهى والكمبيوتر وغيرها.



أبرز أعماله السينمائية

وكانت بدايته فى السينما فى دور صغير بفيلم " الكرنك" عام 1975 ولم تطرق الشهرة أبوابه إلا بعد دوره فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا مع عبد المنعم مدبولى، ثم أبدع في طريق الشهرة من خلال هذه الأفلام أبرزهم، عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، همام فى امستردام، بخيت وعديلة، امراة وخمس رجال، ناصر 56،علاوة على مجموعة من أدوار الشر في السينما.



أعمال حسن حسني الدرامية

و شارك حسن حسنى في العديد من المسلسلات الدرامية البارزة منها:رد قلبى، اللص الذي أحبه، أهالينا،بحار الغربة، جمهورية زفتى، بوابة الحلوانى، حلم الجنوبى، دموع صاحبة الجلالة،المال والبنون،النوة"، ومسلسل سلطانة المعز.".

أشهر أدوار حسن حسني

من أشهر أدوار حسن حسني "ضبش الحرامى" فى فيلم "غبى منه فيه" والأب الكوميدي فى "عسكر فى المعسكر"، وعم بخة في" الليمبي"، وركبة القرداتي المطحون فى فيلم " سارق الفرح " ووفائى الفنان صاحب المبادئ وغيرها من الأدوار التى ترك أثرًا كبيرًا لدى المشاهد.



عدد زيجات حسن حسني

تزوج ثلاث مرات، الأولى أنجب منها ابنتين ورحلت، والثانية أنجب منها ولدا وتوفيت، أما الثالثة وهي السيدة ماجدة حميدة فأنجبت منه ولدًا وبنتًا واستمرت معه حتى رحيله.

رحيل حسن حسني



رحل الفنان حسن حسني يوم 30 مايو 2020بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.

