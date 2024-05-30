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دوللي شاهين تنشر كواليس كليب ”دوللي ست البنت" وتغني "الطشت قلي"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تنشر كواليس كليب ”دوللي ست البنت" وتغني "الطشت قلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مقطع جديد بعنوان “الطشت قلي” من كواليس كليب “دوللي ست البنات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». 

أحدث أعمال دوللي شاهين 

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أغنية دوللي ست البنات التي طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

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وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

كلمات أغنية دوللي ست البنات
 

أنا اسمي دولي   وحلوة كلي
ياما قالوا عني   أنا الجامدة
بسكوتة طعمه  وجمالها نعمة
بسبوسة قشطة على مانجا

أنا حلويات ست البنات 
أنا ترندات ملكة جيلي
دا في الأساطير حكوا عني كتير
تغرق تتوه في تفاصيلي

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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