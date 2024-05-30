في ذكرى وفاة مديحة يسري... تعرف على عدد زيجاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس 30 مايو، ذكرى وفاة الفنانة مديحة يسري، التي لقبت بالنجمة السمراء وتعتبر من أشهر النجمات فى تاريخ السينما المصرية، وقدمت العديد من الأدوار، وعن حياتها الخاصة فكان بها عدد من الرجال الذين أثروا في حياتها ومسيرتها بشكل عام، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.



بداية مديحة يسري



ظهرت الفنانة مديحة يسري، للمرة الأولى مع الموسيقار محمود عبد الوهاب، في فيلم ممنوع الحب عام 1940، كما أتاح لها الفنان يوسف وهبي، فرصة العمل في ثلاث أفلام وهم أولادي، فنان عظيم، ابن الحداد.



وبدأت بعدها مديحة يسري، رحلتها نحو النجومية، حيث شاركت في أكثر من عمل درامي أبرزهم قلبي يناديك، هوانم جاردن سيتي، وصباح الورد، وغيرها من الأعمال.



أبرز أعمال مديحة يسري



قدمت سمراء النيل، ما يقرب من 100 فيلمًا سينمائيا، منها الإرهابي، الخطايا، النصف الآخر، لا تسألني من أنا، أيوب، إني راحلة، الساحرة الصغيرة، وقدمت باقة متنوعة من أشهر كلاسيكيات السينما، من بينها المستقبل المجهول، لحن الخلود، أمير الانتقام، وابن عنتر، ياسمين، ورصيد من الأعمال الأخرى.



عدد زيجات مديحة يسري

تزوجت مديحة يسري أربع مرات، ثلاث منها كانت من الوسط الفني، أولها زواجها من المطرب والملحن محمد أمين، وأثمر زواجهما عن تأسيس شركة إنتاج سينمائي أنتجت خلال سنوات زواجهما الأربع أفلامًا مثل أحلام الحب وغرام بدوية، والجنس اللطيف.



بعد انفصالهما تزوجت مديحة يسري من الفنان أحمد سالم عام 1946، ولكنها زيجة لم تستمر طويلًا، وقع الانفصال وتزوجت من الفنان محمد فوزي، الذي ساندته كثيرا في تأسيس شركة الأسطوانات الخاصة به، وحدث اللقاء الأول بينهما في فيلم قبلة في لبنان، وبعد زواجهما اشتركت معه في بطولة العديد من الأفلام التي أعادت اكتشاف نقاط دفينة في موهبتها مثل فيلم فاطمة وماريكا وراشيل الذي يعد أول تجربة كوميدية لها،



كما شاركته في بطولة أفلام آه من الرجالة، بنات حواء الذي قدمت فيه دور رئيسة جمعية المرأة تساوي الرجل.

بعد عشر سنوات من الارتباط، قررت مديحة الانفصال عن محمد فوزي بسبب خيانته لها. وقد أثمر زواجهما عن ابنهما عمرو الذي توفي في حادث سيارة، أما آخر زيجاتها فكانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.

وفاة مديحة يسري



ورحلت سمراء النيل مديحة يسري، عن عالمنا في 30 مايو 2018، عن عمر ناهز الـ 99 عامًا، وشيع جثمانها بعد ظهر الأربعاء 30 مايو من مسجد السيدة نفيسة.

