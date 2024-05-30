لهذا السبب.. لقاء سويدان تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة لقاء سويدان تريند محرك البحث جوجل، فور الإعلان عن تفاصيل برنامجها الجديد، والتي يحمل اسم "لقاء على الهوا"،ومن المقرر أن يتم عرض البرنامح يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة 8 مساء، عبر قناة الشمس.

وشاركت لقاء،جمهورها بالبرومو الرسمي لبرنامجها الجديد عبر حسابها حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفقت بالبرومو تعليقًا قالت فيه:"برنامج لقاء ع الهوا، الخميس والجمعة من كل أسبوع 8 مساءً على قناة الشمس".

لقاء سويدان تنتظر عرض مسلسل الوصفة السحرية

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة لقاء سويدان عرض مسلسل الوصفة السحرية، من بطولة الفنانة شيري عادل، والمقرر عرضه يوم 8 يونيو المقبل عبر قناة dmc، بينما يعرض على منصة WATCH IT يوم 7 يونيو.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويضم مسلسل الوصفة السحرية، في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: إسلام جمال، شيري عادل، وعمر الشناوي، عماد رشاد، هيدي كرم، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية، يدور في إطار دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.