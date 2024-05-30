المعهد الثقافي الإيطالي يفتتح فعاليات مهرجانه وسط حضور جماهيري كبير

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أحمد جودة - القاهرة - أفتتح المعهد الثقافي الإيطالي الدورة الجديدة لمهرجان Cinema In Citta، وهو مهرجان مخصص للأفلام الإيطالية الجديدة والكلاسيكية، وسط حضور كبير من محبي الافلام الإيطالية وبحضور السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني والناقد السينمائي أوسكار لاروسي ومدير المعهد الثقافي الإيطالي الدكتور ديفيد سكالمانى الذي قال في كلمته خلال فعاليات الافتتاح: الليلة نفتتح الدورة الجديدة من مهرجان المعهد الثقافي الإيطالي لافتتاح نسخته الأولى من فاعلية "السينما الإيطالية في القاهرة، عشرة أيام من عروض السينما الإيطالية "Cinma in Città، والتي تستمر في الفترة من 28 مايو إلى 9 يونيو.



وأضاف: سيتم عرض أفلام حديثة أخرى هنا في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى معرض استيعادي مخصص لأحد أكثر ممثلينا المحبوبين، مارسيلو ماستروياني، الذي ولد قبل قرن من الزمان.

ومن المقرر أن يتم عرض أفلام ماستروياني في المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك.

وقال أيضًا: لقد تجاوزت السينما الإيطالية الحدود، وتحدت التقاليد، واستحوذت على خيال الملايين. منذ أيامهم الأولى، لم يكن صانعو الأفلام الإيطاليون خائفين من تجربة موضوعات وأنواع مختلفة العامل الرئيسي، العامل المميز كان ولا يزال هو الحرية الفنية التي سمحت لهم بالتعبير عن وجهة نظرهم الفريدة حول المجتمع والسياسة والثقافة.

معلومات عن المعهد الثقافي إلايطالي



يذكر أن المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة أعلن في وقت سابق أن عروض الأفلام ستكون مجانية، ولا يتطلب الأمر سوى الحجز من خلال الصفحة الرسمية على Facebook التي ستمكن الجمهور المحب للسينما الإيطالية والمحب للحضور بوضع علامة للتذكير على التقويم الخاص بك واستعد للانتقال بسحر السينما الإيطالية، الذي يعد كل القائمين على الفاعلية بتجربة سينمائية لا تُنسى، توفر نافذة على قلب وروح الثقافة الإيطالية.