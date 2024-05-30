نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب مشاركة أميرة العايدي في فيلم "جبل الحريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة أميرة العايدي عن سعادتها الكبيرة يمشاركتها في فيلم "جبل الحريم"، الذي يشهد عودتها للسينما بعد فترة من الغياب، وقالت في تصريحات صحفية لها أنها تجسد شخصية صعيدية وأن سيناريو الفيلم شجعها على قبوله، بالإضافة إلى وجود المخرج حسام سلامة.

أبطال فيلم جبل الحريم

فيلم جبل الحريم بطولة سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانات، والفيلم من تأليف فتحى الجندي وإخراج حسام سلامة.

آخر أعمال أميرة العايدي

يذكر أن آخر أعمال أميرة العايدي مسلسل "بين السما والأرض"، الذي عرض عام 2021، وقام ببطولته كل من: هاني سلامة، درة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، والعمل إخراج محمد جمال العدل.