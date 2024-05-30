نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أعمال هاني عادل المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان هاني عادل، حاليًا في مسلسل جديد بعنوان "سراب "مع الفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل برغم القانون

ويشارك هاني عادل أيضًا في مسلسل برغم القانون بطولة الفنانة إيمان العاصي، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج فنون مصر، ويشارك في بطولته كلًا من رحاب الجمل وجوري بكر وآخرون من النجوم.

تصريحات هاني عادل

وفي سياق آخر، وقال الفنان هاني عادل إنه عند ولادته تم تسميته باسم "عصام"، وكان مثبتًا في الأوارق الرسمية بهذا الاسم، لكن والده غيّره فيما بعد.

وأوضح هاني خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن والديه أنجبا شقيقيه "أشرف وخالد"، ولم يريدا المزيد من الأطفال، لكن والدته حملت به بشكل مفاجئ، ما أثار غضب والده، لدرجة أنه ترك المنزل لفترة.

وأضاف: "كانوا قالوا هنكتفي بالولدين أشرف وخالد بس، لكن فجأة أمي حملت فيا فأبويا زعل جدا ومشي وسابهم فترة في أواخر الحمل".

وتابع: "ولأنه مكنش معانا لما اتولدت فأمي طلعت لي شهادة ميلاد، وبعد فترة عدى علينا في البيت وشافني، فقالها هو اسمه إيه؟ قالت له عصام قالها أنا مكنتش عاوز اسميه الاسم ده.. والحمد لله راح من نفسه السجل المدني وغير اسمي وخلاه هاني".