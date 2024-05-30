نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطفال الأسمرات في جولة ببيت السناري ضمن المشروع الثقافي للإسكان البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة للأطفال، استمرارًا لأنشطتها المكثفة بالمشروع.

جولة داخل معرض العرائس

وشهد بيت السناري، زيارة لأطفال حي الأسمرات، تضمنت جولة داخل معرض العرائس وتعرف الأطفال خلالها على أنواع العرائس والخامات المختلفة لتصنيعها وكيفية تحريكها.

وخلال الجولة تدرب الأطفال على تحريك العرائس، إلى جانب مشاركتهم في عدد من الورش الفنية ومنها ورشة الأوريجامي، ورشة تصنيع العرائس بالطين الأسواني، ورشة فنية لعمل عروسة مجسمة من الصلصال الملون ونفذت الورش بإشراف الفنانة فاطمة تمساح.

ورش فنية

وضمن المشروع شهدت حضانة حي المحروسة، يومًا ثقافيًا وفنيًا، تضمن عددًا من الورش الفنية لتشكيل إكسسوارات، رسم على الوجه، تعليم مبادئ الرسم، تشكيلات من الخرز.

تقام الأنشطة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن المشرف على المشروع، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارًا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.

