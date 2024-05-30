"آليات جودة العمل".. لقاء تدريبي لمسئولي التخطيط بهيئة قصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، لقاء تدريبيا لمسئولي التخطيط وفريق برنامج العمل الحكومي من العاملين بإقليم وسط الصعيد الثقافي، لرفع الكفاءة الوظيفية والمهنية لديهم، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت فعاليات اللقاء الذي تعقده الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، "أونلاين"، بحديث حول المشكلات والمعوقات التي تواجه مسئولي التخطيط مع طرح حلول مناسبة لمعالجتها فيما يخص إدراج وحصر البعد البيئي والأنشطة والمشروعات الخضراء في خططهم التنفيذية.

المشكلات والمعوقات التي تواجه مسئولي التخطيط

كما تناولت خلاله كيفية إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمؤسسة الثقافية، باستخدام برنامج الإكسل بهدف تطوير العمل الثقافي.

تطوير أداء الموارد البشرية

وأشارت "علام" في ختام اللقاء إلى ضرورة وجود تكامل بين عمل فريقي التخطيط وبرنامج العمل الحكومي، بجانب الحرص على متابعة تطوير أداء الموارد البشرية، معلنة تعميم اللقاء فيما بعد في الأقاليم الثقافية كافة، لضمان تحقيق الأهداف والارتقاء بجودة العمل داخل قصور الثقافة.

