نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما إبراهيم: المقاطعة هتأثر وإحنا عددنا كبير ولينا صوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أسما إبراهيم مجددا دعمها لدعوات المقاطعه وقالت أسما إبراهيم ردا على سؤال أحد جمهورها في خاصية ستوري إنستجرام على هل المقاطعة ستوثر بشكل إيجابي فردت أسما قائلة " المقاطعه هتأثر بشكل إيجابي واحنا عددنا كبير وهتوضح قد ايه احنا لينا صوت ".

تفاصيل الموسم الجديد من برنامج حبر سري

من ناحية أخرى تستعد الإعلامية أسما إبراهيم للتحضير لموسم جديد من برنامج حبر سري والذي أعلنت عنه مؤخرا وقالت اننا نقوم بالتحضير لموسم جديد بشكل مختلف عن المواسم السابقه ومن المقرر ان تعلن موعد عرضه قريبا

أسما إبراهيم قدمت مؤخرا إحدى الحفلات في مدينة دبي كأول اعلامية مصرية تقدم الحفل كما استضاف عدد كبير من المشاهير وخاصة في عالم الموضة من جميع أنحاء العالم.

كما قدمت الموسم السابع من برنامج «حبر سري» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير واستضافت به عدد كبير من المشاهير