بسبب الوصفة السحرية.. لقاء سويدان تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت في بطولة مسلسل الوصفة السحرية المقرر عرضه يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

تفاصيل شخصية لقاء سويدان في الوصفة السحرية

تجسد لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لا سيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

تدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

آخر أعمال لقاء سويدان

والجدير بالذكر أن آخر اعمال لقاء سويدان هو المسلسل الاذاعى حكاية خير فى رمضان الماضى على إذاعة راديو مصر، حيث خاضت خلاله تجربة الإخراج بجانب التمثيل، وشارك فى بطولة المسرحية سامح حسين، سميرة عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، وتدور أحداثه حول القيم الإنسانية والمجتمعية التى تعلمنا العادات والتقاليد القديمة وتعيدنا للزمن الجميل والواجب توافرها في الأسر المصرية، وما يجب أن يتم اتباعه من خلال أب وأم وجد وجدة وطفلين.

وأيضا مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه، يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض.