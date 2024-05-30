نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال لقاء سويدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت في بطولة مسلسل الوصفة السحرية المقرر عرضه يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال لقاء سويدان..

آخر أعمال لقاء سويدان

وكان آخر أعمال لقاء سويدان هو مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه، يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.

المسلسل الإذاعي حكاية خير

وأيضا المسلسل الاذاعى حكاية خير فى رمضان الماضى على إذاعة راديو مصر، حيث خاضت خلاله تجربة الإخراج بجانب التمثيل، وشارك فى بطولة المسرحية سامح حسين، سميرة عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، وتدور أحداثه حول القيم الإنسانية والمجتمعية التى تعلمنا العادات والتقاليد القديمة وتعيدنا للزمن الجميل والواجب توافرها في الأسر المصرية، وما يجب أن يتم اتباعه من خلال أب وأم وجد وجدة وطفلين.

مسلسل طبيبة شرعية

وأيضا مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، ونضال الشافعي، ورازان مغربي، وصلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنه، وأيمن عزب، وعابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، وفراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، ومحمد عبد الجواد، وياسر علي ماهر، وضيف الشرف الفنان القدير رشوان توفيق، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي.