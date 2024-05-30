نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أحدث أعمال لقاء سويدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت في بطولة مسلسل الوصفة السحرية المقرر عرضه يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال لقاء سويدان..

برنامج “لقاء على الهوا”

روجت الفنانة لقاء سويدان، لأحدث برامجها باسم “لقاء على الهوا” والذى من المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث شاركت البرومو الرسمي له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت لقاء سويدان، على البرومو قائلة: “برنامج لقاء على الهوا الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة ٨ مساءا على قناة الشمس”.

لقاء سويدان في مسلسل الوصفة السحرية

وأيضا تشارك في مسلسل الوصفة السحرية، تجسد لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لا سيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية

تدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها، ضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

آخر أعمال لقاء سويدان

وكان آخر أعمال لقاء سويدان هو مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، ونضال الشافعي، ورازان مغربي، وصلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنه، وأيمن عزب، وعابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، وفراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، ومحمد عبد الجواد، وياسر علي ماهر، وضيف الشرف الفنان القدير رشوان توفيق، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي، المسلسل الاذاعى حكاية خير فى رمضان الماضى على إذاعة راديو مصر، حيث خاضت خلاله تجربة الإخراج بجانب التمثيل، وشارك فى بطولة المسرحية سامح حسين، سميرة عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، وتدور أحداثه حول القيم الإنسانية والمجتمعية التى تعلمنا العادات والتقاليد القديمة وتعيدنا للزمن الجميل والواجب توافرها في الأسر المصرية، وما يجب أن يتم اتباعه من خلال أب وأم وجد وجدة وطفلين.