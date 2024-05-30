نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حمو بيكا يشغل مؤشرات بحث جوجل السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشغل مطرب المهرجانات حمو بيكا مؤشرات بحث جوجل بسبب التنمر الذي استقبله بعد صورته الأخيرة من المصيف بسبب مرضه.

و نشر صوره له من المصيف، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه!، ليه التريقه علي بطني؟!، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده، ليه التنمر على شكلي!"، يارب اللي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".

و طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "خصمي رن عليا طالبني" بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

نبذه عن حمو بيكا

حمو بيكا مغني شعبي مصري من مواليد الإسكندرية، عمل بدايةً بعدة مهن كسائق شاحنة وجزار، بدأ مشواره الفني عام 2017، من خلال إحياء الحفلات المهرجانات الشعبية للأصدقاء والمعارف، فيما بعد تطور مشواره بمجال الفن الشعبي وبدأت تتسع شهرته حيث قدم العديد من الأغاني، التي نالت شعبية واسعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وله قناة خاصة على اليوتيوب يقدم من خلالها أغانيه وله حقوق الملكية لتلك الأغاني.

و هو مغني شعبي مصري اشتهر بالفترة الأخيرة، تعرض للكثير من النقد والمحاربة، على الرغم من حصوله على عدد كبير من المتابعين.