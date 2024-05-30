لهذا السبب.. هنادي مهنا تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هنادي مهنا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما انتشرت فى الساعات القليلة الماضية شائعات عن انفصال كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا بعد أن قامت الأخيرة بحذف صورهما من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والذي أثار حيرة الجمهور والمتابعين.

سبب تصدر هنادي مهنا التريند

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر طلاق الفنانة هنادي مهنا من زوجها أحمد خالد صالح، وذلك بعد حذفها جميع الصور التي تجمعهما، ولم تكن المرة الأولى لانتشار خبر انفصالهما، وعلى ما يبدو أنهما دائمًا يكونا على وشك القرار لانفصالهما ولكن سرعان ما يتدخل طرف لصلحهما، وخاصة بعد حذف “هنادي” الصور التي جمعتهما من حسابها الرسمي على انستجرام، ولكن يحاول “أحمد” تهدئة الأمر، مما جعله ينفي خلال تصريحات صحفية تلك الأخبار لحين انتهاء المشاكل بينهما.

أحدث أعمال هنادي مهنا

ومن ناحية اخري، تستعد هنادي لطرح فيلم «أوسكار - عودة الماموث»، في دور العرض بالسينمات، حيث طرحت الفنانة هنادي مهنا، الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «الإعلان الرسمي التشويقي لفيلم أوسكار - عودة الماموث.. أضخم فيلم خيال علمي مصري وعربي 2024 في جميع السينمات»، تدور أحداث الفيلم «أوسكار» حول ظهور كائن الماموث، وهو يتجول بضخامته بين البنايات، وفي شوارع القاهرة، وتدور تفاصيله في قالب تشويقي حول مهمة إعادة إحياء كائن الماموث من جديد في عدد من الدول الأجنبية، وبشكل قدري تقع الطائرة التي تحمل هذا الكائن في مصر وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال هنادي مهنا

وكان آخر أعمال هنادي مهنا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل «عتبات البهجة » من بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، حيث ظهرت في دور مختلف عما قدمته من قبل، وحققت نجاحًا ملحوظًا، من أبطال العمل الذين ظهروا بمسلسل «عتبات البهجة »، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.