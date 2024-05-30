بعد تصدرها التريند.. حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هنادي مهنا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما انتشرت فى الساعات القليلة الماضية شائعات عن انفصال كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا بعد أن قامت الأخيرة بحذف صورهما من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والذي أثار حيرة الجمهور والمتابعين.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا..

حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وأوضح الفنان أحمد خالد صالح أنه لا حقيقة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميعها شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلًا: «كله كلام فاضي ومش حقيقي وأفضل رد علي الشائعات هى التجاهل، في حد بيولع فى الموضوع زيادة النهارده وربنا يبعد عنا الشر».

حذف هنادي مهنا صورها مع أحمد خالد صالح

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر طلاق الفنانة هنادي مهنا من زوجها أحمد خالد صالح، وذلك بعد حذفها جميع الصور التي تجمعهما، ولم تكن المرة الأولى لانتشار خبر انفصالهما، وعلى ما يبدو أنهما دائمًا يكونا على وشك القرار لانفصالهما ولكن سرعان ما يتدخل طرف لصلحهما.

أحدث أعمال هنادي مهنا

ومن ناحية أخرى، تستعد هنادي لطرح فيلم «أوسكار - عودة الماموث»، في دور العرض بالسينمات، حيث طرحت الفنانة هنادي مهنا، الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «الإعلان الرسمي التشويقي لفيلم أوسكار - عودة الماموث.. أضخم فيلم خيال علمي مصري وعربي 2024 في جميع السينمات»، تدور أحداث الفيلم «أوسكار» حول ظهور كائن الماموث، وهو يتجول بضخامته بين البنايات، وفي شوارع القاهرة، وتدور تفاصيله في قالب تشويقي حول مهمة إعادة إحياء كائن الماموث من جديد في عدد من الدول الأجنبية، وبشكل قدري تقع الطائرة التي تحمل هذا الكائن في مصر وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال هنادي مهنا

وكان آخر أعمال هنادي مهنا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل «عتبات البهجة » من بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، حيث ظهرت في دور مختلف عما قدمته من قبل، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح

وكان آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مشاركته في مسلسل دون سابق إنذار والذي شارك به في الموسم الرمضاني الحالي 2024، وحقق خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا، وتناول المسلسل قضايا إنسانية شائكة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرون، من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.