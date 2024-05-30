نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنى ونس لـ«عيش صباحك»: «بدايتى كانت فى المسرح وبحب أساعد الشباب الموهوبة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلّت الفنانة لبنى ونس ضيفة على برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام على «نجوم إف إم»، اليوم الخميس، للتحدث عن أحدث أعمالها الفنية.

العتاولة



تحدثت الفنانة لبنى ونس عن النجاح الذي حققه مسلسل «العتاولة» في رمضان الماضي، وقالت: «التركيبة سواء على مستوى النجوم أو فريق العمل بقيادة المخرج أستاذ أحمد خالد موسى، كنت متوقعة لها النجاح لكن بالشكل ده لأ، لأن المسلسل عمل ضجة كبيرة».

وأضافت: «نجاح العمل بدأ من كواليس العمل وإحنا كنا أسرة وكلنا كان مفيش حد فينا نجم أو يستنى حد يعمل له حاجة، وكل واحد عارف بيعمل إيه».

تابعت قائلة: «معانا نجوم مثل أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب والأستاذة فريدة سيف النصر، بجانب عناصر الشباب وتشعر أن كل شخص مختلف عن الآخر وكلنا كنا سواسية، وهو ما يعطي انطباعًا جيدًا ويجعل الجميع يظهروا أفضل ما لديهم».

وأشارت لبنى ونس إلى أن المخرج أحمد خالد موسى من ضمن المخرجين الذين يمتازون بالكواليس الهادئة والتي لا يوجد بها مشاكل، وتشعري بالسعادة خلال الكواليس خاصة أنه يحل جميع المشاكل.

وأكدت: «ما بحبش كلمة نجم في حاجة اسمها فنان وممثل، أما نجم فهناك الكثير من الأشخاص الذي يُطلق عليهم كلمة نجم».

وأشارت لبنى إلى أن بداياتها الفنية كانت من خلال أعمال مسرحية ثم اتجهت بعد ذلك إلى الأعمال السينمائية، منوهة بأنها كانت تساعد عدد من أصدقائها في المعهد العالي للفنون المسرحية خلال مشاريع تخرجهم.

وأضافت: “حتى الآن أدعم الشباب لأنهم المستقبل، والاهتمام بهم يجب أن يكون في نصب العين، ولا بد أن يحصلوا على التركيز والاهتمام اللازم”.