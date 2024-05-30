نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري في مفترق طرق.. الأحد القادم على شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ يوم الاحد القادم ٢ من يونيو عرض اولى حلقات مسلسل مفترق طرق للنجمة هند صبري عبر منصة شاهد.

أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل أجنبي

وتخوض به النجمة هند صبري للمرة الأولى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل اجنبي والتي يطلق عليها الفورمات،المأخوذ عن مسلسل the good wife's والذي يتكون من ٤٥ حلقة، ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي ويخرجها محمد يحيى مورو بإشراف المخرج احمد خالد موسى.

أبطال مسلسل مفترق طرق

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم اياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري هدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين.. مفترق طرق من إنتاج Mbc groub، أوكلت الشركة المنفذة كاريزما جروب تنفيذ الانتاج للمنتج محمد مشيش الذي قدم الكثير من الأعمال الهامة مثل جراند اوتيل ولا تطفئ الشمس وهذا المساء وطريقي وليالي اوجيني واهو ده اللي صار ومؤخرًا دون سابق الإنذار والا الطلاق والنسيان.

قصة مسلسل مفترق طرق

تدور أحداث المسلسل حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

آخر أعمال هند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري هو فيلم السرب، الذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية، وهي ملحمة لـ القوات المسلحة المصرية، حدثت عام 2021 في مدينة درنة في ليبيا، وذلك بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولذلك نفذ الجيش المصري عملية جوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويشارك هند صبري في بطولة فيلم السرب عدد كبير من نجوم الفن، والعمل من بطولة كل من: «أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وفيلم السرب من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال

