نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة حسن حسني.. تعرف على تفاصيل وصيته لـ هاني رمزى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2020، عن عمر ناهز الـ 84 عام، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، والتي مازالت خالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الأن.

وكشف الفنان هاني رمزي، في لقاء تلفزيوني سابق، عن وصية حسن حسني له قبل وفاته قائلا:" الجزء الثاني من غبي منه فيه حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا ".

وأضاف: "نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن اعمله في حياتي لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني".

آخر أعمال هاني رمزي

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022، وحقق العمل نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل العائدون

شارك في مسلسل "العائدو "ن العديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، محمد فراج، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.