تضامنا مع فلسطين.. المطرب أحمد فريد يعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن المطرب أحمد فريد، منذ قليل، عن تأجيل طرح آخر أغاني ألبومه، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد تصاعد الأحداث في مدينة رفح.

وكشف "فريد" عن ذلك الأمر من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلا:" نظرًا للظروف الحالية قررت تأجيل آخر أغاني ألبومي لأن دا مش وقت ترفيه..

ويارب انصر اخواتنا ويعدي الأزمة على خير وإن شاء الله قريبًا النصر من عنده

ادعوا لأخواتكم"

أعمال أحمد فريد



طرح الفنان أحمد فريد مؤخرا أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "أيام ونسيتها" ،عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.



وجاءت كلمات الأغنية:

أيام ونسيتها

خلاص يا حبيبنا

نهارك أبيض

أنا عمري في يوم

ما هخليك تهدى

ونارك تبرد

وعشان بأمانة

أنساك وتكون

قصة وخلصانة

آه زعلت عليك

بالظبط يومين

لا أطول ولا أعرض

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

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