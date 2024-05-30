نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويتو عالمي يجمع المصري رامي صبري والأوكرانية اتولوبوف في Attraction بالعربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب رامي صبري، لإصدار أول تعاون له مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف، في مطلع شهر يونيو القادم وهي ريمكس بالعربي تحمل اسم Attraction بالعربي.

تفاصيل أغنية Attraction بالعربي

وانتهى الثنائي من أعمال التصوير والمكساج الأيام الماضية والأغنية من كلمات: Andrii Belayev والشاعر تامر حسين، هندسه صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وفكرة وتنفيذ وتوزيع شركة تكوين.



يذكر أن الأغنية Attraction الأساسية حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويمثل Attraction

بالعربي النسخة العربية منها.

أغنية القضية مكملة

يشار إلى إنه طرح المطرب رامي صبري، خلال الساعات الأخيرة، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "القضية مكملة"، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد تصاعد الأحداث مؤخرا في مدينة رفح.

ونشر رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام"، مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "أكيد نهاية اللي افترى، أكبر عقاب من ربنا".

كلمات أغنية القضية مكملة

ومن كلمات الأغنية: بيبتسملك مش جبان

بُص الشجاعة اللى ف عينيه

الأرض أرضه من زمان

أنت اللى مِتاقِل عليه

طمعك وجشعك دول عموك

م الإنسانية جردوك

وبقيت شايفها أرض أبوك

مش أرضهم ولا أرضنا

لسه القضية مكمله

لسه الحكايه مطوله

وأكيد نهاية اللى إفترىّ

أكبر عقاب من ربنا

آخر أعمال رامي صبري

في سياق آخر، يذكر أن الفنان رامي صبري، طرح مؤخرا ألبوم "النهايات أخلاق"، عبر المنصات الرقمية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلاله نجاحًا كبير،ا.

تفاصيل أغنية "النهايات أخلاق"

تعد أغنية "النهايات أخلاق" هي الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم، الأغنية من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.