فردوس عبد الحميد: والدي كان معارض على دخولي التمثيل وتوقع فشلي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن سعادتها البالغة عقب حصول زوجها المخرج محمد فاضل على جائزة النيل فرع الفنون، قائلة أنها سعيدة للغاية لأن الجائزة تقدير من الدولة كما أنه أهدى الجائزة لي.

تصريحات فردوس عبد الحميد

وتابعت الفنانة فردوس عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "طول عمرنا بنعمل الفن مع بعض وأكيد لما حد بيحصله حاجه كويسه بيفرح للتاني لأنها مسيرة واحدة.. لما هو ياخد جايزة كأني أنا اللي أخدتها وده توافق في الحياة العامة والشخصية وشيء جميل جدًا".

وأشارت فردوس عبد الحميد، إلى أن والدها كان معترض على دخولها الوسط الفني لأنها تربت في أسرة متوسطة الحال وكان والدها يرى أن العائلة ليست لها علاقة بالفن ولم يتوقع تلك الرغبة لأنني لم أفعل ذلك في الدراسة لكنه تفاجأ، وخلال الثانوية العامة شاهدت إعلان في إحدى الصحف عن قبول دفعة جديدة من الفنون المسرحيه وكأنها دقات القدر بالنسبة لي لأنني لم أقوم بالتمثيل خلال الدراسة أو لدي الميول لتلك الرغبة ولم يكن لدي هوس التمثيل.

وأردفت فردوس، أنها ذهبت لوالدها وقالت له أنها تريد أن تقدم في معهد الفنون المسرحيه ولكنه تعجب من حديثها لأنه توقع فشلي كون معهد الفنون المسرحيه به امتحانات قبول، وبعدها ذهبت للتمرين في المعهد والمفاجأة أنهم وافقوا عليّ.

موعد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.