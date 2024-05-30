نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فردوس عبد الحميد تكشف سبب فشل مسلسل "الضاحك الباكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، أن مسلسل "ليلة القبض على فاطمة تعلبة"، لاقى على نجاح كبير وقت عرضه عبر التلفزيون، لأنه من الأعمال الجيدة والناججه ووقت عرضه كانت المحلات والمنازل تشاهد العمل، وأيضا مسلسل "عصفور المجال" حقق نجاح غير عادي لأن تلك المسلسلات كانت تقدم قضايا تهم المجتمع.

تصريحات فردوس عبد الحميد

وتابعت الفنانة فردوس عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2،: "العمل الناجح كان بيتحس أيام زمان غير وقتنا الحالي التريند المزيف والكلام اللي في بعض الأحيان مصطنع.. ساعات بنشوف على السوشيال ميديا أن في مسلسل فلان مكسر الدنيا وهو مش مكسر الدنيا ولا حاجه ومفيش حد شافه".

وأشارت فردوس، إلى أن عدم نجاح مسلسل "الضاحك الباكي"، ليس بسبب أخطاء تاريخية ولكن العمل الفني يحتاج لعدة عناصر أهمها هو الإنتاج، لكن الإنتاج لم يكن على مستوى العمل لأنه تاريخي ويحتاج لإنتاج ضخم لكي يليق بالعمل نفسه، فالخطأ الوحيد في المسلسل هو الإنتاج وكان هناك تقصير من حيث الملابس وتفاصيل كثيرة لا بد أن تكن موجودة.

وأردفت فردوس عبد الحميد، أن الفنانة أسماء أبو اليزيد سوف تكون نجمة مهمة وهي رائعة وقدمت مسلسل "صلة رحم" خلال دراما رمضان الماضي 2024، والنص جيد وجريء جدا والنهاية كانت واقعة للغاية وأيضا مسلسل جودر للنجم ياسر جلال أعجبني للغاية.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال فردوس عبد الحميد

يذكر أن آخر أعمال فردوس عبد الحميد هو مسلسل الضاحك الباقي الذي تم عرضه عام 2023، مسلسل "الضاحك الباكى" تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، رزان مغربي، محمد سليمان، مصطفى شوقى، مؤمن نور، ياسر الطوبجي، رامي الطومباري، هاجر الشرنوبى، سيد الرومي، محمد صلاح آدم، الطفل زياد الشرقاوى، المطربة صولا عمر، إسماعيل فرغلى، عزت زين، أسامة عبد الله، الفنان العراقى باسل قهار، الفنانة الروسية يانا جمال، الفنانة الجزائرية مريم حليم.