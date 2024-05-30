محمود حمدان: موعدنا رمضان ٢٠٢٥ مع أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان والمؤلف محمود حمدان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن خوضه السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٥ بمسلسل من بطولة الفنان أحمد العوضي قائلًا" بإذنك يارب نجاح وإكتساح، موعدنا رمضان ٢٠٢٥، الواقفون علي القمه لم يهبطوا من السماء "

محمود حمدان وأحمد العوضي

التعاون الثاني على التوالى بين حمدان والعوضي

في سياق ذاته حقق الثنائي الفنان أحمد العوضي والمؤلف محمود حمدان نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ حق عرب ” وحقق نجاحًا كبيرًا عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي وكان متصدر دائمًا التريند.

أبطال مسلسل “حق عرب"

يشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.