نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان روتردام للفيلم العربي يعرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في الختام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي ختام فعاليات المهرجان في دورته الـ 24، بعرض الفيلم المصري "فاصل من اللحظات اللذيذة".

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

برنامج مهرجان روتردام الدورة الـ 24

وكانت أعلنت إدارة المهرجان عن برنامجه السينمائي في دورته الـ 24، التي من المقرر إقامتها في الفترة من اليوم الخميس 30 مايو وحتى 2 يونيو المقبل، ويعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلمًا ضمن مختلف برامج المهرجان، حيث تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والفني الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصري معتز عبدالوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.

تكريمات مهرجان روتردام

ومن المقرر أن يكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي في حفل افتتاحه الفنان السوري الكبير دريد لحام، تقديرًا لمساهمته الفنية الكبيرة في عالم السينما العربية فدريد لحام، الذي يُعتبر أيقونة في الكوميديا العربية، قدم خلال مسيرته أعمالًا تناولت بعمق قضايا اجتماعية وسياسية معقدة من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة.