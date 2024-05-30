نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فردوس عبد الحميد: منى زكي ليست بنفس تركيبة "أم كلثوم" وجسمها ضعيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، أنها قدمت سابقًا فيلم "كوكب الشرق"، للسيدة أم كلثوم، ولكنها ترى أن تقديم منى زكي للعمل مرة أخرى ليست بنفس تركيبة أم كلثوم كونها جسدها ضعيف وصوتها رقيق وأم كلثوم لها طلة وحضور طاغي، ولكن منى موهوبة ورائعة وفنانة جيدة.

وتحدثت الفنانة فردوس عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، عن ترشيحها لفيلم "حب في الزنزانة" برفقة الفنان الراحل أحمد زكي، ولكن بعدها تعاقد المنتج مع الراحلة سعاد حسني والزعيم عادل إمام، ووقتها كانت تقوم بتصوير مسلسل في دبي، وأبلغها البعض بأنها لم تكن موجودة في العمل هي وأحمد زكي.

وأوضحت فردوس، أن المنتج كان لديه الحق في ذلك لأن سعاد حسني وقتها كانت نجمة كبيرة لأنها هي السندريلا، ووقتها كانت فردوس في بداية مشوارها الفني، معقبة:"هو في كام سعاد حسني في حياتنا وأنا لو مكان المنتج كنت هجيب سعاد تعمل الدور".



واختتمت الفنانة فردوس عبد الحميد، حديثها أن الفنان الراحل أحمد زكي، عندما علم بأن الدور لذهب للزعيم إمام جاءت له حالة من الصدمة الكبيرة لأن وقتها بدأ في التحضير للشخصية وقام بقراءة السيناريو بشكل جيد، والفيلم حقق نجاح كبير وقت عرضه.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



