تيام نجل مصطفى قمر يتعرض لوعكة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض تيام نجل النجم مصطفى قمر لوعكة صحية نقل على اثرها في إحدى المستشفيات.

وطمأن النجم مصطفى قمر جمهوره عن حالة نجله قائلا أن تيام تعرض لنزلة شعبية حادة وأجرى عدة تحاليل فحوصات، وحاليا يتواجد في المنزل بعد الاطمئنان على حالته، وحالته مستقرة.

آخر أعمال تيام مصطفى قمر



وكانت آخر أعمال تيام مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.