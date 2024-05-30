عاجل.. وفاة والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

القاهرة - محمد ابراهيم - توفت منذ قليل والدة وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلانى حيث أعلن فى بيان صحفي من وزراة الثقافة المصرية وجاء نص البيان " بسم الله الرحمن الرحيم((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم

انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة/ نوال محمد أحمد..والدة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة/ نيفين الكيلاني.

نتقدم بخالص التعازي والمواساة للدكتورة نيفين الكيلاني، ولعائلتها الكريمة.

نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

واختتم البيان بموعد الجنازة "وصلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وإنا لله وإنا إليه راجعون.".

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني



