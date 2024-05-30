طارق فؤاد يقدم مجموعة متنوعة من أغاني موسيقار الأجيال في حفل الخميس الأخير من كل شهر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني "من خلال الادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب" الذي أقيم على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

أبرز الحضور:

حضر الحفل الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية والسيد محمد عيد الحافظ نائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة، أحيا "حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب" المطرب الكبير طارق فؤاد والذي قام بغناء مجموعة من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

حفل السامر

وشارك في الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مازن دراز، أقيم هذا الحفل "حفل الخميس الأخير من كل شهر" بعد نجاح حفلات كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ حازت الحفلات على نجاح كبير وإقبال جماهيري منقطع النظير.

آخر أعمال تامر عبدالمنعم:

ويذكر أن آخر أعمال تامر عبدالمنعم هو مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، بالإضافة إلى ضيف الشرف ماجد المصري.

تامر عبدالمنعم

تفاصيل مسلسل "محارب":

وهو من من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وتناول المسلسل قصة عزيز، شاب قادم من الصعيد يعيش في القاهرة مع عائلته، تتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه مضطرًا للعمل لإعالة أسرته، يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وسط صراعات كبيرة يواجهها.