نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. التذوق للموسيقى العربية تحيي أولى حفلات الصيف بمركز طنطا الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد المركز الثقافي بطنطا في الثامنة من مساء غد الجمعة أولى حفلات الإجازة الصيفية ضمن البرنامج الفني الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فرقة التذوق للموسيقى العربية

يحيي الحفل فرقة التذوق للموسيقى العربية ومن المقرر أن تتغنى خلاله بباقة من أجمل الأغاني التراثية والطربية، بجانب تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الغربية، يقيم المركز يوم الاثنين المقبل 3 يونيو ورشة حكي بعنوان "الثقة بالنفس وتحقيق الذات" تقدمها د. أميرة عناني خبير الإتيكيت وتعديل السلوك، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي للأطفال تدريب الفنان حامد علي.

دورات تدريبية

كما يتيح المركز مع بداية الأسبوع الاشتراك بالدورة التدريبية الخاصة بتعليم مبادئ الفوتوشوب، من خلال نادي تكنولوجيا المعلومات.



تقام الدورة للأطفال المبتدئين بدءا من 10 سنوات، وتتضمن تعليم أساسيات الجرافيك وتعديل الصور وتصميمات السوشيال ميديا والمطبوعات، لمدة 7 أسابيع، والورشة تدريب هاجر عبد الفتاح.

