نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق عمل فيلم "رفعت عيني للسما" ضيوف منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق عمل فيلم "رفعت عيني للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان، ضيوف منى الشاذلي في برنامجها معكم المذاع عبر شاشة قناة on.

وقد حصد الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 77.

تفاصيل فيلم "رفعت عيني للسما":

وفيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وإنتاج شركة فلوكة فيلمز على جائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال٦٦ وبكدا يعتبر أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسها.

وكان عليه استقبال حافل في عرضه العالمي الأول في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان وحضروا المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا.

قصة فيلم "رفعت عيني للسما":

وتدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة من البنات اللي يقرروا أن يعملوا فرقة مسرحية ويعرضوا مسرحياتهم المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي في شوارع قريتهم الصغيرة لـ يسلطوا الضوء علي القضايا الموجودة في الصعيد مثل الجواز المبكر والعنف الأسري وتعليم البنات.

ويذكر أن أطلقت شركة فلوكة فيلمز أغنية (سيبوا الهوى لصحابة) الأغنية الرسمية لفيلم (رفعت عيني للسما) قبل أيام من عرض الفيلم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ 63 المقرر اقامتها في الفترة ما بين 14 مايو ل25 مايو 2024.

وتعد أغنية (سيبوا الهوى لأصحابه) من تراث الصعيد المصري، من غناء فريق بانوراما برشا ومغنية الفريق هي مونيكا يوسف ومن توزيع ورؤية موسيقية مولوتوف.